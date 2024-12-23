Путин предложил обсудить увязку льготного финансирования с выходом компаний на биржу

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Участники совещания по экономическим вопросам у президента Владимира Путина обсуждают озвученную в его недавнем выступлении на форуме "Россия зовет!" идею увязки льготного финансирования для крупных компаний с их выходом на биржу.

"Прошу подумать о том, как увязать получение льготных кредитов с выходом компаний на биржу. Конечно, там, где это обоснованно и целесообразно, то есть в отношении крупных компаний, лидеров своих отраслей", - сказал президент, открывая совещание.

"Говорил об этом и на форуме ВТБ, если вы заметили. Предлагаю сегодня, что называется, предметно обратиться к этому вопросу", - добавил он.

В совещании участвуют глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и другие.

В начале декабря, выступая на форуме ВТБ, Путин заявил, что власти будут поддерживать выход компаний на биржу.

"В текущем году в России состоялось 19 первичных и вторичных размещений акций. Эмитенты смогли привлечь 102 млрд рублей. Результат вполне удовлетворительный, хороший, но в масштабах всей страны - небольшой. Повторю, российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменений нашей экономики. Правительству совместно с ЦБ необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным. В том числе, нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компаний. Напомню в этой связи, что поручения на этот счет уже давались, нужно активизировать, усилить работу по этим направлениям", - заявил тогда президент.

В выступлении на форуме он также поддержал одно из основных предложений Банка России, направленных на стимулирование выхода эмитентов на рынок.

"На что еще хотел бы обратить внимание. Сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании. Тогда как многие крупные организации, лидеры в своих отраслях, на фондовом рынке не представлены до сих пор. Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупный бизнес к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидий от государства или льготных кредитов с выходом на биржу. Мне кажется, что это вполне справедливо", - подчеркнул Путин.