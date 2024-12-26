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Госкомпаниям предложат помимо IPO привлекать финансирование и через долгосрочные облигации

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Компании с госучастием в условиях ограниченного доступа к банковскому кредитованию могли бы привлекать финансирование как за счет выхода на рынок акционерного капитала, так и путем размещения долгосрочных облигаций, считают в Минфине.

В российской экономике велика доля госсектора, и Минфин считает, что госкомпаниям стоит привлекать больше частного капитала, сказал глава ведомства Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве.

"Для этого нужно стимулировать их выходить на рынок, на IPO, размещать акции и, возможно, и длинные облигации. Мы в нашей стратегии такую задачу поставили", - заявил он.

В активной работе на рынке капитала должен быть заинтересован топ-менеджмент госкомпаний: сейчас размещения ему зачастую "и не нужны", констатировал Силуанов.

"Если что - попрошу субсидию у государства, чего напрягаться, я - госкомпания, мне и так помогут в случае чего", - описал логику таких управленцев министр.

"А если это будут частные инвесторы, представители бизнеса в этих компаниях, все по-другому. Плати дивиденды, доходы на вложенный капитал, потому что у госкомпаний такой мотивации нет. Заплатил ты дивиденды, не заплатил - это вопрос второго порядка. Поэтому мотивация через приход частного капитала госкомпаниям - больше зарабатывать, больше платить дивидендов - полностью совпадает с позицией государства, такую работу будем с госкомпаниями проводить", - заключил Силуанов.

Государство может идти двумя путями: привлечение денег с рынка в саму компанию для ее развития и продажа пакета в интересах пополнения бюджета: "и так и так мы поступали", отметил министр. В стратегических компаниях, таких как, например, "Газпром", "Роснефть" или "Транснефть", государство контроль не отдаст, а в не стратегических "можно сохранить блокпакет, а можно - "золотую акцию", а остальные акции продать на рынке", сказал Силуанов.

Антон Силуанов Газпром Минфин Роснефть Транснефть
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