Правительство выделит еще 46 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2024 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - На строительство и ремонт автодорог и искусственных сооружений в регионах будут выделены дополнительные 46 млрд рублей до конца 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Строительство и приведение в надлежащее состояние федеральных региональных и местных трасс продолжается. Правительство приняло решение выделить на эти цели еще свыше 46 млрд рублей. Также расширен пятилетний план дорожной деятельности. В него включено создание и реконструкция ряда новых инфраструктурных объектов. Это обход Мариуполя, мост через реку Туманная на границе с КНДР, а также ремонт участков дорог в Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал он.

Финансирование из резервного фонда даст возможность компенсировать подрядчику расходы по созданию обхода Твери при строительстве автодороги М-11 "Нева" Москва - Санкт-Петербург. Кроме того, федеральные средства будут направлены на капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области, а также на ускорение строительства участка Вознесенского тракта в Казани от проспекта Победы до автодороги М-7 "Волга" в Советском районе города и Пестречинском муниципальном районе Татарстана.

На строительство и реконструкцию трассы М-7 "Волга" также будут выделены дополнительные средства. Они пойдут на опережающее строительство дорожных обходов нескольких населенных пунктов в Башкирии. Помимо этого, федеральное финансирование ускорит строительство моста через Обь в районе Сургута. К концу 2024 года его строительная готовность должна вырасти до 59%. Ещё одно направление финансирования связано с ускорением капитального ремонта дорог. Выделенные средства позволят привести в порядок 418 км трасс федерального значения.

На совещании глава правительства также сообщил о запуске ряда построенных и реконструированных дорожных объектов. В частности, введены реконструированный участок трассы А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, второй этап обхода Волгограда с 13 мостами и путепроводами в составе региональной дороги Р-22 "Каспий" и третий этап (27-34 км) обхода Гудермеса в Чечне в составе трассы Р-217 "Кавказ". Эти дороги входят в состав автодорожного маршрута "Север - Юг".

Также запущены и дороги, входящие в состав маршрутов с запада на восток страны: мостовой переход через реку Суру протяженностью 2,4 км в Чувашии в составе трассы М-7 "Волга", являющейся бесплатным дублером М-12 "Восток"; и южный обход Канска в Красноярском крае с 18-километровой двухполосной дорогой и 300-метровым мостом через реку Кан в составе.

Еще ряд инфраструктурных объектов в различных регионах, в том числе автодорожных, накануне был запущен при участии президента Владимира Путина.

Это, в частности, 80-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в составе трассы М-12 "Восток" в Татарстане, четырехкилометровый обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье, 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае, который соединит трассы М-4 "Дон" и А-291"Таврида". Также была открыта Витебская развязка в Санкт-Петербурге - первый участок новой платной Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), связавший Западный скоростной диаметр с Витебским проспектом. В Башкирии был введен новый 65-километровый отрезок М-7 "Волга", который затронет пять населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново.

По данным Минтранса, с начала 2024 года в стране было построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 14 тысяч км автодорог.