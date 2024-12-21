Шесть регионов получат более 787 млн руб. на создание инфраструктуры в новых жилых районах

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ряд регионов получит свыше 787 млн рублей на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, сообщили в правительстве РФ.

"Средства направят шести регионам. Это Волгоградская, Новгородская, Нижегородская и Челябинская области, Татарстан и Чечня. С помощью федеральных субсидий будут построены автомобильные дороги и объекты обеспечения коммунальной инфраструктуры, а также профинансированы мероприятия по технологическому присоединению новых домов к инженерным сетям", - говорится в сообщении на сайте кабмина в субботу.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 18 декабря. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 787 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2024 году предусмотрено более 30,5 млрд рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Жилье" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".