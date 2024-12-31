Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась почти на 19%

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 в России с 23 по 29 декабря снизилась по сравнению с предшествующей неделей на 18,8%, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 15,15, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 14 субъектах РФ, в том числе в 6 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции скончались 56 человек.

В период с 16 по 22 декабря заболеваемость COVID-19 уменьшалась на 16%, было зарегистрировано 56 умерших. Таким образом, снижение отмечается третью неделю подряд.

Как сообщает оперштаб, за неделю с 23 по 29 декабря число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией составило 2 340 человек, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 10,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах увеличение более чем в среднем по России.

За прошедшую неделю после заболевания COVID-19 выздоровели 30 459 человек, что на 7,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей.