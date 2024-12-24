Российский МИД подтвердил исчезновение двух россиян при крушении сухогруза Ursa Major

Также ведомство подтвердило версию взрыва в машинном отделении

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ситуационно-кризисный центр российского МИД подтвердил, что российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отсеке и что двое россиян пропали без вести.

"В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз "Урса Майор" ( владелец ООО "СК-ЮГ") после взрыва в машинном отделении", - сообщает телеграм-канал ДСКЦ.

По данным ведомства, на борту было 16 членов экипажа - граждан России, из них 14 человек спасены и доставлены спасательной службой в порт Картахена, двое пропали без вести.

"Дежурные смены ДСКЦ, ситуационного центра Минтранса и российских загранучреждений держат ситуацию на контроле", - добавили в департаменте.

Ранее о гибели торгового судна Ursa Major в международных водах между Испанией и Алжиром сообщали испанские СМИ.