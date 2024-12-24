СКР расследует крушение судна Ursa Major по статье о нарушении правил безопасности

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В России по факту крушения сухогруза в Средиземном море транспортные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК ), сообщило Западное межрегиональное управление СКР.

Дело возбудил Калининградский следственный отделом на транспорте управления.

"Днем 23 декабря 2024 года в акватории Средиземного моря на судне под флагом РФ произошел инцидент, приведший к последующему его затоплению, - предварительно установило следствие. - Экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке и сообщил о произошедшем спасательным службам".

"В настоящее время устанавливается судьба двоих членов экипажа, находящихся в эпицентре произошедшего", - добавили в СК.

Следователи с помощью МИД России организуют комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее о том, что российский сухогруз Ursa Major затонул в международных водах Средиземного моря после взрыва в машинном отсеке, а двое членов экипажа пропали без вести, сообщал ситуационно-кризисный центр МИД. Владельцем судна в МИД назвали ООО "СК-ЮГ".

Судно Ursa Major работало в составе флота "Оборонлогистики" - оператора паромной линии Усть-Луга - Балтийск. Это было самое большое судно во флоте оператора. В "Оборонлогистике" ситуацию с судном не комментируют. В ООО "СК-ЮГ" от комментариев также отказались.

В сообщении на сайте оператора от 20 декабря сказано, что судно отправилось в очередной рейс на Дальний Восток с большим грузом: портовыми кранами весом в 380 тонн каждый, необходимыми для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонными люковыми крышками для новых ледоколов.

Ранее Ursa Major работало на линии Усть-Луга - Балтийск, перевозя грузы в Калининградскую область и обратно. Также судно было задействовано в коммерческих рейсах в Азии, на Ближнем Востоке и Северном морском пути.

Ursa Major - универсальный сухогруз класса ro-ro/lo-lo (горизонтальной и вертикальной загрузки), предназначен для транспортировки грузов различного класса: генеральных грузов (включая негабаритные), контейнеров, и накатной техники (автомобилей, еврофур и т.п.).

В грузовом трюме судна можно разместить пакетированные грузы, технику, контейнеры, и другое оборудование весом до 1,2 тысячи тонн. На грузовой палубе помещается до 120 единиц накатной, колесной или гусеничной техники. На открытой палубе более 405 двадцатифутовых контейнеров в пять ярусов.

Судно было построено в 2009 году, оборудовано двумя кранами, грузоподъемностью 350 тонн каждый, что позиционирует его как heavy lift cargo vessel. Развивает скорость в 14 узлов. Длина судна - 142 м, ширина - 23 м, осадка - 7 м.