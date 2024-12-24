Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море

14 членов экипажа спасены, двое пропали без вести

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести, сообщила испанская газета El Espanol.

"Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах между Агилас (испанская провинция Мурсия) и городом Оран (Алжир) в понедельник после взрыва в машинном отделении. Четырнадцать членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести", - указало издание.

Отмечается, что несколько рыболовецких лодок участвовали в спасательной операции. Позднее к ним присоединились спасатели с корабля Clara Campoamor и патрульного катера ВМС Испании Serviola.

Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад.