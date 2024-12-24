Ученик краснодарской школы оштрафован за нападение с ножом на сверстников

Вместе с семьей его выдворят из России

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодаре Прикубанский районный суд вынес обвинительный приговор ученику краснодарской школы № 94 по делу о нападении с ножом на сверстников, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Ему назначен штраф.

Подросток 2010 года рождения признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

"С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей", - сказано в пресс-релизе.

После выплаты штрафа его вместе с родителями выдворят из России.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее Прикубанский суд признал родителей этого школьника виновными в нарушении режима пребывания на территории России. Им назначено административное наказание в виде штрафа - 2 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны.

6 декабря в школе № 94 в ходе конфликта пострадали пять уеников. 13-летнего мальчика доставили в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще одного 15-летнего пострадавшего с ножевым ранением стопы и 14-летнего школьника с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставили в больницу. Еще два ученика с легкими травмами от госпитализации отказались. В отношении напавшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.