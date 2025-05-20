В Финляндии три школьницы пострадали в результате нападения с ножом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Финляндии три школьницы пострадали в результате нападения с ножом в школе Вяхяярви в муниципалитете Пирккала, по подозрению в нападении задержан 16-летний ученик этой же школы, сообщает Yle.

Угрозы жизни пострадавших нет.

Подозреваемый предположительно опубликовал манифест, в котором описывает причины своего поступка и используемое им оружие. Текст распространяется в соцсетях. Журналисты Yle видели манифест, но не смогли удостовериться, что его действительно написал подозреваемый.

Полиция проведет расследование и изучит информацию об опубликованном материале. По данным газеты ltalehti, в манифесте говорится о намерении подозреваемого совершить убийства, а затем сдаться полиции.

СМИ Финляндии также сообщают, что школьник напал на группу из пяти девочек во время перемены. Пострадавшие учатся в восьмом классе, а подозреваемый - в девятом.