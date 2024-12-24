Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Украина пока не выказывает готовности к переговорам с Россией, поэтому Москва продолжает специальную военную операцию, которая продвигается успешно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как неоднократно говорил президент Путин, мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров. Поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украине нет, мы продолжаем нашу операцию", - сказал он.

"Мы видим динамику, она говорит сама за себя. Идем вперед", - добавил Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине закончится в 2025 году подписанием мирного соглашения или поражением одной из сторон.