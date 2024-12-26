Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия стремится к завершению конфликта на Украине, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"У нас так говорят в народе: вашими бы устами да мед пить. Вот мы тоже стремимся к завершению конфликта", - сказал он, комментируя высказывания различных зарубежных экспертов о том, что конфликт на Украине может быть завершен уже в 2025 году.

Путин также прокомментировал высказывания представителей действующей и будущей администраций США о том, что конфликт может быть заморожен при условии "гарантированной отсрочки от вступления Украины в НАТО на 10-20 лет".

"Я не знаю, что сейчас говорят в формирующейся команде избранного президента США. Я знаю, что мне об этом говорил еще в 2021 году действующий пока президент (Джо) Байден. Он мне предложил именно это: отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас "не готова". На что я резонно ответил: ну да, она не готова сегодня, вы ее подготовите и примете", - сказал Путин.

По его словам, с точки зрения исторических расстояний и сроков это - "одно мгновение".

"Для нас какая разница - сегодня, завтра или через 10 лет. И в этом смысле - я не знаком с этими высказываниями будущей команды избранного президента - но если это так, то какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, о которых вы только что сказали. Разницы - никакой. Я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация, каковы будут установки избранного президента своим коллегам в администрации. Посмотрим", - сказал Путин.