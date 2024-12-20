Орбан объяснил "двустороннюю дипломатию" по Украине отсутствием консенсуса в ЕС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Венгрия в ходе завершающегося в конце 2024 года председательства в Евросовете пыталась самостоятельно найти решение украинского кризиса, так как в ЕС нет единого мнения по данной теме, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

"По Украине не было консенсуса, поэтому мы прибегли к двусторонней дипломатии. Предложение о перемирии (на Рождество - ИФ) не было общеевропейской инициативой", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Орбан вновь отметил, что считает правильными свои недавние предложения: о перемирии на православное Рождество и "об обмене 700 военнопленными".