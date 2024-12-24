Вильфанд отметил сложную погодную ситуацию на юге России

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сильный ветер прогнозируется в регионах юга России в ближайшие дни, в регионе сохраняется погода, препятствующая экологическим мероприятиям, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Южном федеральном округе, на участке Анапы и Геленджик, прогнозируется ветер до 20 м/с. Начиная с понедельника там неустойчивая погода, которая препятствует экологическим мероприятиям, которые там проводят и власть, и волонтеры. Очень непростая ситуация", - сказал Вильфанд.

Согласно информации Гидрометцентра, в Крыму с 25 по 27 декабря прогнозируется ветер 20-25 м/с, 25-26 декабря дождь, 26-27 декабря мокрый снег. В Краснодарском крае 25 декабря прогнозируется ветер в районе Новороссийска до 24 м/с, а 26-27 декабря на черноморском побережье 21-26 м/с (27 декабря до 28 м/с).