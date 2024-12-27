В столичном регионе в новогоднюю ночь прогнозируют небольшой снег

Холодать в Москве начнет со 2 января

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В столичном регионе в новогоднюю ночь и 1 января синоптики ожидают теплую погоду с небольшими отрицательными температурами, пройдет небольшой снег, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Все модели наши указывают, что все-таки произойдет понижение температуры. Причем сильных морозов не ожидается, но температура будет в диапазоне минус 1 - минус 6 градусов и небольшой снег", - сказал он.

В новогоднюю ночь произойдет заметное понижение давления, а воздушные массы будут перемещаться с севера и северо-запада.

"Первого января температура прогнозируется такая - погода теплая для этого дня, но самое главное, что температура прогнозируется отрицательной. И снег. Многие спрашивают, будет ли сказочная погода? (...) пока сказочная погода, но каждый день все эти волшебные преобразования будут актуализированы", - добавил Вильфанд.

Температура в последний день декабря будет в диапазоне от минус 5 до плюс 1 градуса.

Понижение температуры прогнозируется в Москве со 2 января, сообщил Вильфанд. "Второго числа более уверено можно говорить, что и ночью, и днем минус 1 - минус 6, и 3 числа. А вот уже 4 и 5 января понижение температуры - ночью минус 3 - минус 8, днем минус 1 - минус 5", - сказал Вильфанд.