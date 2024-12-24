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Вильфанд считает, что в России можно открывать горнолыжный сезон

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Высота снега в горах Краснодарского края позволяет начать там горнолыжный сезон, также снега достаточно, чтобы кататься на лыжах в горах на Урале, в Мурманске и в Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас можно говорить о том, что очень много снега в горах Сочи. Это редкий случай, когда в начале года хорошие условия для горнолыжников, но очень внимательно нужно прислушиваться к прогнозам из Росгидрометра", - сказал он.

Вильфанд отметил, что в горах Краснодарского края выпало очень много снега, в том числе на Красной поляне, где "на склонах гор лежит метра полтора". "Поэтому это случай, когда лыжня готова к горнолыжному отдыху", - добавил он.

"Но поскольку снег там выпадал не просто снег пушистый, а в виде мокрого снега, плотный, поэтому нужно внимательно прислушиваться к предупреждениям Росгидромета. Потому что в какие-то моменты будет вероятность схода снежных лавин, будет все перекрываться. Каждый день проводятся замеры плотности снега и, если будет необходимость, наши службы будут создавать предупредительный спуск лавин", - сказал он.

"Но раннее начало сезона там обеспечено", - добавил Вильфанд.

По его словам, также много снега выпало на Урале, в Мурманске и в Сибири, поэтому и там можно начинать горнолыжный сезон.

Роман Вильфанд Краснодарский край Гидрометцентр РФ
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