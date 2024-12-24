Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Два населенных пункта атаковали украинские беспилотники в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во вторник.

"Никто не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По информации Гладкова, в Волоконовском районе в хуторе Шаховка дрон сдетонировал возле социального объекта - в здании выбиты окна, посечены фасад и дверь.

Село Грузское Борисовского района дважды было атаковано беспилотниками. В результате одной из атак на территории сельскохозяйственного предприятия была повреждена кровля гаража.