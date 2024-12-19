Три населенных пункта в Белгородском районе подверглись атаке беспилотников

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Повреждены жилые дома, автомобили и сельхоз предприятие в результате атак дронов на три населенных пункта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в одном жилом доме выбиты окна и повреждён забор. Во втором доме осколками посечено ограждение. Также повреждены 5 легковых автомобилей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

По словам губернатора, в посёлке Пятницкое Волоконовского района дрон повредил кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия.

На хуторе Бабка Валуйского округа дрон атаковал легковой автомобиль, добавил Гладков.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия атак уточняются", - написал губернатор.