Водитель автомобиля ранен при атаке дрона ВСУ в белгородском селе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, есть пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В Валуйском округе в селе Борки FPV-дроны атаковали два автомобиля. В одном из них ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, транспортное средство повреждено. Второй автомобиль сгорел, пострадавших нет.

В селе Долгое Валуйского округа зафиксированы атаки четырех FPV-дронов. Повреждены три автомобиля.

Еще один беспилотник ударил по селу Борисовка Волоконовского района. "В результате атаки поврежден газопровод", - проинформировал Гладков.