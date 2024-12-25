В Кремле рассчитывают на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС по видеосвязи

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле в курсе, что премьер-министр Армении Никол Пашинян из-за COVID-19 не сможет принять непосредственное участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге, но рассчитывают на его участие по видеосвязи в саммите ЕАЭС.

"Сегодня, к сожалению, не сможет непосредственно присутствовать на неформальном общении СНГ премьер-министр Армении Пашинян. Он сам накануне сообщил, что у него были положительные тесты, и он принял решение об изоляции", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он при этом выразил надежду, что уже завтра будет часть запланированного ЕАЭС саммита, и Пашинян сможет принять участие посредством видеоконференции.

"Это очень важно. Армения является очень важным участником организации", - подчеркнул Песков.

Ранее Пашинян заявил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ из-за положительного теста на COVID-19.

На вопрос журналистов о повестке общения глав СНГ, представитель Кремля ответил: "Это неформальный саммит, фиксированной повестки дня у него нет". "Как правило, главы государств используют эту возможность для обмена мнениями и по актуальным вопросам, касающимся содружества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений", - уточнил Песков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также не сможет участвовать в мероприятиях в Петербурге. Уже после вылета он развернул самолет и вернулся в Баку из-за крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане.