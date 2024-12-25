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Алиев прервал визит в Россию из-за крушения самолета AZAL в Актау

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане прервал визит в Россию, куда он летел для участия в неформальном саммите СНГ, и вернулся в Баку, сообщила его пресс-служба.

"Президенту Ильхаму Алиеву, направлявшемуся в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств СНГ, который должен был состояться сегодня в Санкт-Петербурге, доложили об авиакатастрофе, когда он находился в воздушном пространстве России. Глава государства немедленно дал указание развернуть лайнер и вернуться в Баку", - говорится в сообщении.

Находясь на борту самолета, Алиев дал необходимые поручения соответствующим государственным органам Азербайджана для расследования причин аварии и принятия неотложных мер.

"Вопросы, связанные с произошедшей авиакатастрофой, находятся под контролем главы государства", - подчеркивает пресс-служба.

Embraer 190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, из-за плохой погоды был перенаправлен в Махачкалу, затем в Актау. По данным казахстанского оперштаба, экипаж перед посадкой в Актау подал сигнал бедствия в 8:35 и доложил об отказе системы управления, в 8:49 - запросил аварийную посадку в Актау и пытался совершить ее в режиме direct mode, а в 9:28 столкнулся с землей.

После падения лайнер загорелся. Пожар потушили. После крушения есть и выжившие, и погибшие.

На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. В оперштабе на месте ЧС уточняли, что в самолете было 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шестеро граждан Казахстана и три гражданина Киргизии. Выжившие находились в хвостовой части лайнера. Пилоты, по предварительным данным, погибли.

Азербайджан Актау Ильхам Алиев Казахстан СНГ Петербург
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