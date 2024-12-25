В МИД РФ предостерегли Кишинев от попыток силового захвата ГРЭС в Приднестровье

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Силовой захват электростанции в Приднестровье (Молдавской ГРЭС) со стороны Кишинева приведет к тяжелым последствиям и нестабильности в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"При таком сценарии под угрозой окажется российское миротворческое присутствие в регионе, а жители Приднестровской Молдавской республики попадут в положение буквально заложников", - сказала она на брифинге в среду.

По словам Захаровой, "в конечном итоге эскалация ситуации может привести к тяжелым последствиям, появлению еще одного очага нестабильности в Европе. Вот к этому и готовит страну Санду".

Как отметила дипломат, президент Молдавии Майя Санду намерена "использовать и энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса". "Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок. Рассматривают... вариант силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье", - сказала Захарова.

В понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщило, что Санду планирует "отыграться на пророссийском Приднестровье", "если Москва не найдет способ доставить сюда газ". По информации пресс-бюро СВР, в ходе недавнего совещания с руководством правительства "президент требовала подготовить силовой захват электростанции (Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье - ИФ)".

"Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.