Власти Приднестровья надеются избежать блэкаута в случае прекращения поставок газа

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Отключения света в непризнанной Приднестровской Молдавской республики не будет, в случае возможного газового кризиса Молдавская ГРЭС перейдёт на уголь в штатном режиме, заявил глава Минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник.

"Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС смогут обеспечить Приднестровье электричеством, во всяком случае, на 50 дней - на столько есть запасов угля на МГРЭС. Электроэнергия будет подаваться населению на бытовые нужды, социальным учреждениям, для работы общепита", - сказал Оболоник на пресс-конференции во вторник.

Министр заверил, что в новогоднюю ночь местные жители будут обеспечены газом, светом и теплом.

Что касается газа, то Оболоник сообщил, что Приднестровье "создало в трубе небольшой резерв голубого топлива, который станет использоваться для подачи в многоэтажные дома (на приготовление пищи), а также в больницы".

"В таком минимальном режиме, если страны-соседи не отберут этот газ, его должно хватить для снабжения юга региона примерно на 19-20 дней, а для снабжения севера - на 5-10 дней. Газоснабжение в многоэтажках нужно сохранить, в том числе и потому, чтобы не допустить завоздушивания системы, а также использования газовых баллонов (в квартирах их использовать категорически нельзя). А газ в домах частного сектора будет отключен с 07:00 1 января", - сообщил Оболоник.

По его словам, для бытовых потребителей в регионе необходимо порядка 100 млн кубометров газа в месяц. Оболоник подчеркнул, что "технических препятствий для доставки газа в Приднестровье нет".

"Приднестровье надеется на то, что решение по транзиту газа будет найдено. Магистраль через Украину работает, она эксплуатируема. Трансбалканский путь с технической точки зрения для нас тоже вполне реализуем, мы его апробировали, газ по этому пути получали. Все технические вопросы решены. Рисков здесь нет: мы получим газ, если он будет там (в трубопроводе - ИФ)", - сказал министр.

При этом он признал, что "информации о месячном бронировании объемов голубого топлива для Приднестровья на январь нет, но еще вполне возможно суточное бронирование".

Как сообщалось, с 16 декабря правительство Молдавии, как и администрация Приднестровья (с 11 декабря) ввели режим ввели режим ЧП в связи с энергетическим кризисом и потенциальным риском нехватки электроэнергии. Парламент Молдавии объявил режим ЧП сроком на 60 дней.

Объявление режима ЧП молдавское правительство аргументировало возможным прекращением поставок российского газа на левый берег Днестра с 1 января, в связи с чем могут возникнуть сложности с обеспечением электроэнергии всей Молдавии. Возможное прекращение поставок российского газа в приднестровский регион связано с прекращением с 1 января 2025 года транзита российского газа через территорию Украины.

В настоящее время правобережная Молдавия платит Молдавской ГРЭС по $66 за мегаватт. Электроэнергия вырабатывается из российского газа, за который Приднестровье не платит. Долг перед "Газпромом" превышает $10 млрд. Поставку газа в Приднестровье можно осуществлять через трансбалканский коридор. Однако "Газпром" обусловил такие поставки с признанием Молдавией исторического долга, который составляет чуть более $700 млн. Кишинев не признает этот долг, ссылаясь на результаты международного аудита, проведенного в 2023 году по заказу правительства Молдавии.