Штаб по управлению ситуацией в условиях энергокризиса создан в Приднестровье

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во вторник подписал указ о создании оперативного штаба по решению необходимых задач, возникших в связи с сокращением (прекращением) поставок природного газа в ПМР.

Как сообщила пресс-служба ПМР, согласно указу, в число основных задач оперштаба вошли, в частности, "мониторинг ситуации; выработка предложений по реализации мер, направленных на ликвидацию чрезвычайных обстоятельств экономического характера, возникших в результате сокращения (прекращения) подачи газа; разработка и обеспечение согласованных действий органов власти и управления в условиях введения чрезвычайного экономического положения".

Штаб обязан разработать и представить предложения по поддержанию жизнедеятельности населения и государства и сохранению экономической безопасности республики, а также по развертыванию кризисных центров по оказанию помощи населению. В его составе - 34 члена правительства и других высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Александром Розенбергом, который назначен начальником оперативного штаба.

В правительстве Молдавии также будет создана "кризисная ячейка" для управления ситуацией в условиях чрезвычайного положения. По данным пресс-службы правительства, она начнет действовать с 26 декабря, чтобы "обеспечить эффективное управление любой чрезвычайной ситуацией".

Как сообщалось, Приднестровье с 11 декабря ввело режим чрезвычайного экономического положения. На сайте парламента ПМР говорилось, что чрезвычайное экономическое положение вводится на 30 суток, "в связи с чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением (прекращением) поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях недопущения критического падения производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику, нарушений в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах и обеспечения оперативной реализации мероприятий, направленных на устранение обстоятельств, создающих реальную угрозу жизнедеятельности населения и государства".

Молдавия с 16 декабря ввела режим ЧП на два месяца из-за сложной ситуации в энергетике. Инициировал данные меры премьер-министр Дорин Речан. По его словам, существует угроза прекращения поставок газа в Приднестровский регион (где расположена Молдавская ГРЭС, снабжающая Молдавию электроэнергией - ИФ), и в случае возникновения чрезвычайной ситуации, правительство должно иметь рычаги для принятия ряда оперативных решений, в том числе "с отклонением от действующего законодательства".