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ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует логистику ряда продовольственных товаров в крупнейших торговых сетях с точки зрения влияния транспортных затрат на конечную стоимость продукции.

Как сообщила пресс-служба ведомства, анализ затронет всю товаропроводящую цепочку отдельных популярных брендов сливочного масла и хлеба, а также всех товарных позиций картофеля.

"Служба запросила у поставщиков и крупнейших по объему реализации этой продукции торговых сетей "Магнит", "Пятерочка", "Дикси", "Ашан" данные о порядке организации транспортировки, осуществляющих транспортные услуги лицах, объемах перевозки и тарифах. На основании полученной информации служба оценит, насколько существенно затраты на транспортировку влияют на стоимость указанной продукции для конечного потребителя", - отметили в ФАС, пообещав, что в случае выявления признаков нарушений примет меры антимонопольного регулирования.

Как сообщил в среду Росстат, цены на сливочное масло в РФ за неделю с 17 по 23 декабря выросли на 0,6%, с начала года они повысились на 35,2%. Цена на пшеничные муку и хлеб за неделю с 17 по 23 декабря повысились на 0,4% (с начала года - рост на 14,04% на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, на 14,78% - на хлеб из пшеничной муки), на картофель - на 0,9% (рост цен в 1,9 раза с начала года).

Пятерочка Магнит Дикси Ашан Росстат ФАС
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