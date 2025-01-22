В России в 2025 году площади под картофелем увеличат на 2,3%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации и фермеры в 2025 году увеличат площади под картофелем на 2,3% (или на 7 тысяч га), сообщает Минсельхоз.

По предварительным данным, в прошлом году его урожай в этом секторе составил 7,2 млн тонн, что на уровне среднемноголетних значений. "Вместе с тем из-за возвратных заморозков прошлой весной, а также последующей засухи и обильных осадков в ряде регионов урожай картофеля снизился относительно рекордного уровня 2023 года", - говорится в сообщении.

Минсельхоз напоминает, что на этом фоне было принято решение "об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн".

Решение предоставить России тарифную льготу по ввозу до 150 тысяч тонн картофеля ЕЭК приняла в конце ноября 2024 года. Кроме того, предусматривается льготный ввоз до 55 тысяч тонн моркови и до 230 тысяч тонн яблок.