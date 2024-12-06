ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в 6 регионах

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала внеплановые выездные проверки в отношении семи компаний - производителей молочной продукции из-за роста цен на сливочное масло.

Как сообщила пресс-служба ведомства, проверки проходят в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

"Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен. Предмет проверок - соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться, в том числе установление или поддержание цен", - заявили в ФАС, отметив, что окончательные выводы о наличии нарушений будут сделаны по итогам проверочных мероприятий и анализа полученной информации.

Согласно федеральному закону "О конкуренции", нарушение запрета на создание картеля либо участие в нем грозит компаниям оборотным штрафом в размере от 0,03 до 0,15 суммы выручки от реализации товара на этом рынке, либо от суммы расходов правонарушителя на приобретение товара.

Цены на сливочное масло на внутреннем рынке продолжают расти, несмотря на попытки властей их сдержать, в том числе с помощью введения квот на беспошлинные импортные поставки. Как сообщил Росстат, на неделе с 26 ноября по 2 декабря рост цен на масло вновь ускорился - до 1,2% с 1,1% неделей ранее, - после незначительного замедления до этого. По состоянию на 2 декабря сливочное масло в РФ подорожало на 33,2%.

На прошлой неделе Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) по просьбе РФ разрешила беспошлинный ввоз в страну сливочного масле в объеме не более 25 тыс. тонн. Мера будет действовать до 15 июня 2025 года.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам совещания в правительстве о ситуации на продовольственном рынке сообщил, что РФ для обеспечения внутреннего рынка будет усиливать контроль за экспортом продукции АПК. Он также отмечал, что регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе, в отношении сливочного масла (по состоянию на прошлую неделю такие соглашения заключили 36 региона РФ).