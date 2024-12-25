Подачу газа и электричества восстановили в курском Льгове после обстрела ВСУ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подачу газа и электричества восстановили во всех домах во Льгове в Курской области, она была отключена из-за украинского обстрела города, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в среду.

"По информации оперативного штаба, газ и электричество дали во всех дома Льгова. Все выбитые окна, к которым военные и спасатели дали доступ, затянули пленкой", - написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Льгова погибли четыре человека, госпитализированы пятеро пострадавших. Подача газа и электричества была отключена в поврежденных и соседних домах.