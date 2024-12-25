Хинштейн сообщил о четырех погибших при обстреле города Льгов в Курской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о четырех погибших и пяти пострадавших в результате украинского обстрела города Льгова.

"По предварительной информации, в результате (...) обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, ещё один позднее скончался в больнице. Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По его информации, серьезные повреждения получили жилой пятиэтажный дом, два жилых одноэтажных дома, а также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты. В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин.

Из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода, добавил глава региона.

Во Льгове развернут оперативный штаб, организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым, отметил он.

Подача газа и электроснабжения в поврежденных и соседних домах временно отключена, аварийные бригады приступают к их восстановлению. Силами МЧС все очаги возгорания потушены. В ближайшее время будет закрыт тепловой контур в домах, где выбиты окна, заключил врио губернатора.