Уголовное дело о теракте возбуждено после украинского обстрела Льгова

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела города Льгова в Курской области со стороны Украины, сообщается в телеграм-канале ведомства в четверг.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженные формирования Украины - ИФ), совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Льгов подвергся ракетному удару с украинской стороны. В результате погибли четыре человека, пятеро пострадали. Также были повреждены несколько жилых домов и не менее 12 автомобилей.