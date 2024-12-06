Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали в пятницу в Минске договор о гарантиях безопасности.

Кадры подписания президентами документов по итогам заседания Высшего госсовета РФ-Белоруссия размещены в телеграм-канале Кремля. Ранее в тот же день по итогам заседания Высшего Государственного совета России и Белоруссии президенты утвердили концепцию безопасности Союзного государства.

Как сообщил на заседании Путин, межгосударственный договор о гарантиях безопасности "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств".

Он отметил, что речь идет, в том числе, о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Белоруссии на территории республики.