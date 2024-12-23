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Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что скоро встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает "БелТА".

"Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам развития машиностроения в республике.

В этот же день президент Белоруссии принял в Минске мэра Москвы Сергея Собянина.

Александр Лукашенко Минск Сергей Собянин Белоруссия Владимир Путин
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