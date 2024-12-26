Отменены ограничения в работе всех аэропортов Москвы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация отменила ограничения в работе московских аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", сообщил телеграм-канал представителя агентства.

Запрет на прием и отправку самолетов отменен с 16:39. Сообщение о запрете было опубликовано в 16:08. Ограничения вводили, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов.

О возобновлении работы с 16:40 ранее сообщило "Внуково". Для возобновления работы "Внуково" в штатном режиме задействовано "все необходимое количество персонала и производственных ресурсов", сказала журналистам представитель аэропорта.

В "Домодедово" также подтвердили, что прием и выпуск воздушных судов в аэропорту осуществляются штатно.

Ограничения одновременно были введены и для аэропорта Калуги. Об отмене запрета на рейсы в Калуге пока не сообщалось.