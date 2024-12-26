Ограничена работа аэропортов Москвы и Калуги

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация временно ограничила работу аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" и "Калуга" для обеспечения безопасности гражданских самолетов, сообщает телеграм-канал представителя ведомства Артема Кореняко.

Эти аэропорты Москвы и Калуги перестали принимать и отправлять рейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - сообщил представитель Росавиации