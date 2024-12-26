Аэропорт Калуги возобновил работу после ограничений

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация отменила ранее введенные ограничения на работу аэропорта Калуги, сообщил в Telegram представитель ведомства Артем Кореняко.

Запрет принимать и отправлять рейсы для "Калуги" отменили с 17:36.

Об ограничении работы всех аэропортов Москвы и калужского Росавиация объявила в 16:08. Причиной были названы соображения безопасности гражданских авиарейсов.

Для "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковского" ограничения отменили в 16:39.