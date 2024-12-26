Визит Володина в Индию запланирован на начало 2025 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на рабочей встрече с послом Индии в Москве Винаем Кумаром обсудил свой предстоящий визит в эту страну, запланированный на начало 2025 года, сообщает сайт Думы.

Официальный визит Володина в Нью-Дели, который должен был состояться в первых числах декабря, был отложен из-за положительного результата теста спикера на коронавирус. Посол выразил надежду, что поездка состоится и вновь передал слова приглашения от спикера индийского парламента Ома Бирлы.

"Индия для нас больше чем стратегический партнер. Мы должны строить отношения на принципах дружбы и невмешательства в дела суверенных государств, находиться в режиме постоянного диалога", - сказал Володин.

Кумар подтвердил курс Индии на углубление отношений между двумя странами.