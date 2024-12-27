Володин посетит в январе 2025 года Венесуэлу и Алжир

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что посетит в январе Венесуэлу и Алжир.

"В январе в ходе поездки в Латинскую Америку мы посетим Венесуэлу, где пройдет инаугурация избранного президента Николаса Мадуро. Также состоится визит в Алжир", - сказал он.

Он отметил, что с учетом очень динамичного развития отношений между Россией и Алжиром важно усилить межпарламентское сотрудничество.

Ранее в МИД России сообщили, что Володин будет представлять Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Мадуро 10 января.