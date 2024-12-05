Володин получил положительный результат теста на коронавирус

По этой причине, в частности, была отложена его повестка в Индию

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с положительным тестом на ковид не смог принять участие в нескольких мероприятий, а также пропустит несколько предстоящих заседаний, сообщили в пресс-службе палаты.

"В конце прошлой недели тест на ковид у председателя Госдумы показал положительный результат", - ответила пресс-служба на вопрос парламентских журналистов, почему Володин 5 декабря не участвовал в заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Спикер Думы не сможет принять участие и в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства, которое пройдет 6 декабря в Минске.

"По этой же причине был перенесен официальный визит Председателя Государственной Думы в Республику Индия, который должен был состояться со 2 по 4 декабря. Согласованы новые даты в начале следующего года", - отметили в пресс-службе.

Володин работает в удаленном формате, в рамках которого сегодня состоялось совещание, где обсуждалась подготовка к заседанию Совета ПА ОДКБ и семнадцатому пленарному заседанию ПА ОДКБ, которое состоится 9 декабря в Москве.