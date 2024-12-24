Матвиенко убеждена, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры по урегулированию конфликта с Украиной несомненно начнутся в следующем году, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой, - сказала она. - В любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия".

По ее словам, "стамбульские договоренности, которые были сорваны - в них заложена основа, база наших подходов". "От этого мы ни на йоту не отступим. Все остальное мы можем обсуждать в диалоге, искать компромиссы. И мы неоднократно говорили - мы в любое время готовы сесть за стол переговоров, но то, что мы прошли с Минскими соглашениями - больше повторения не будет", - сказала спикер Совета Федерации.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, поскольку "пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украине" к переговорам нет, Россия продолжает СВО.