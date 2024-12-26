Президент заявил, что Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Москва всегда отвечает зеркально на удары Киева по российской территории, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Мы всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же", - сказал Путин.

По его словам, по российской территории применили пять-семь ракет ATACAMS.

"Российская армия ответила комплексным ударом - 221 или 240 ударов, - сказал президент. - Все это высокоточным дальнобойным оружием".