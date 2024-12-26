Путин назвал плановым охлаждение российской экономики в 2025 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Некоторое охлаждение экономики России в 2025 году соответствует планам властей, нацеленных на сбалансированный рост, заявил журналистам президент Владимир Путин.

В 2024 году ВВП, по официальным прогнозам, вырастет на 3,9-4%, напомнил он. "Мы в целом довольны результатами, 3,9%, скорее всего, будет под 4%", - сказал он.

План на 2025 год в сфере экономики - "это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков", отметил президент.

"Чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что он будет таким же, как в этом году - под 4%. Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера, нам такой рост пока и не нужен", - заявил Путин.

На данный момент ожидания чиновников по темпам роста ВВП в 2025 году находятся в диапазоне 2-2,5%.

"Конечно, чем больше - тем лучше, казалось бы. Но это все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров, иначе наступают какие-то перекосы в экономике, что в конечном итоге, при игре вдолгую, может нанести нам ущерб", - сказал президент.

"Поэтому у нас предложения и планы сбалансированными являются, у нас сбалансированная макроэкономическая политика", - заключил