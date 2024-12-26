Поиск

Путин назвал плановым охлаждение российской экономики в 2025 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Некоторое охлаждение экономики России в 2025 году соответствует планам властей, нацеленных на сбалансированный рост, заявил журналистам президент Владимир Путин.

ЭкономикаПрезидент назвал текущий уровень инфляции в России тревожным сигналомЧитать подробнее

В 2024 году ВВП, по официальным прогнозам, вырастет на 3,9-4%, напомнил он. "Мы в целом довольны результатами, 3,9%, скорее всего, будет под 4%", - сказал он.

План на 2025 год в сфере экономики - "это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков", отметил президент.

"Чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что он будет таким же, как в этом году - под 4%. Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера, нам такой рост пока и не нужен", - заявил Путин.

На данный момент ожидания чиновников по темпам роста ВВП в 2025 году находятся в диапазоне 2-2,5%.

"Конечно, чем больше - тем лучше, казалось бы. Но это все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров, иначе наступают какие-то перекосы в экономике, что в конечном итоге, при игре вдолгую, может нанести нам ущерб", - сказал президент.

"Поэтому у нас предложения и планы сбалансированными являются, у нас сбалансированная макроэкономическая политика", - заключил

Владимир Путин ВВП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 26 декабря

Иностранцы без визы с января смогут оставаться в России до 90 суток в течение года

Иностранцы без визы с января смогут оставаться в России до 90 суток в течение года

Путин исключил продление контракта о транзите газа через Украину до конца 2024 года

Военная операция на Украине

Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине

Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине

Индекс МосБиржи вырос на 1,2%, РТС - на 1,6%

Власти Москвы пока не собираются ограничивать работу мигрантов в такси

Власти Москвы пока не собираются ограничивать работу мигрантов в такси
Разлив мазута в Керченском проливе

Введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Керченском проливе

Введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Керченском проливе

"Газпром" в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд куб. м - до 416 млрд куб. м

РЖД и Сбер стали самыми заметными компаниями в медиа в 2024 году с большим отрывом

РЖД и Сбер стали самыми заметными компаниями в медиа в 2024 году с большим отрывом

Сергей Боярский опроверг планы ввести штрафы за использование VPN

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов176 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау46 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5601 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });