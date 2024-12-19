Итоги года с Владимиром Путиным. Главное

Президент России Владимир Путин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Прямая линия" с президентом РФ в этом году была снова совмещена с большой пресс-конференцией. Она продлилась почти четыре с половиной часа, за которые Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов. Президент начал с экономики, многое было посвящено СВО, Украине и международным отношениям. "Интерфакс" собрал главное из того, что Владимир Путин сказал во время мероприятия.

Об экономике:

- В экономике ситуация стабильная и надежная;

- Рост ВВП в 2024 году составит 3,9-4%;

- Текущий уровень инфляции является тревожным сигналом;

- Зарплаты в реальном выражении выросли сильнее инфляции;

- Инфляция составляет 9,2%-9,3%, безработица находится на рекордно низком уровне - 2,3%;

- На рост цен влияет и собранный урожай, и мировые цены, и санкции, но также есть и недоработки властей;

- Россия продолжит наращивать долю на мировом рынке СПГ, несмотря на санкции;

- Украина перекрыла поставки российского газа европейским потребителям, этого контракта больше не будет. "Газпром" это переживет.

Об Украине, СВО и Курской области:

- Решение о начале СВО нужно было принимать раньше;

- Россия все ближе к решению первостепенных задач СВО;

- Военные РФ освобождают территории квадратными километрами каждый день;

- Все воины воюют героически, противник будет выбит с российских территорий, но дату пока озвучивать не будем;

- После освобождения Курской области все будет восстановлено;

- Военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область и держаться там не было и нет сейчас.

- "Орешник" - новое оружие средней дальности, разработанное на основе российских технологий, уверенно преодолевает любые средства ПВО, шансов его сбить нет. Новые противоракеты, стоящие в Польше, его не достанут;

- Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, но с учетом ситуации "на земле", предварительных условий для начала переговоров нет;

- Если кто-то пойдет на выборы на Украине и получит легитимность, Россия будет разговаривать с этим человеком, в том числе и с Владимиром Зеленским.

О Сирии и Ближнем Востоке:

- Произошедшее в Сирии не является поражением России. РФ достигла своих целей, не допустив создания исламского халифата;

- Поддерживаем отношения со всеми группировками в Сирии. Со всеми странами региона. Все склоняются к тому, что наши базы должны остаться. Но Россия подумает о судьбе своей базы в Сирии, исходя из того, как будут действовать нынешние власти страны;

- Путин пока не виделся с Башаром Асадом после его приезда в Москву, но планирует это сделать;

- Россия вывезла 4 тысячи иранских бойцов из Сирии в Тегеран по просьбе иранских властей;

- Путин обсуждал с президентом Турции ситуацию в регионе, у Турции давняя проблема с Рабочей партией Курдистана, курдскую проблему нужно решать, Россия в этом вопросе на стороне международного права;

- Израиль является главным бенефициаром происходящего в Сирии. Захват сирийских территорий Россия осуждает;

- Какие цели преследует Израиль в секторе Газа - Путин не знает, но эти действия достойны осуждения. Государство Палестина должно быть создано.

О демографии, семейной ипотеке и миграционных проблемах:

- Рождаемость упала до 1,41%, этого недостаточно для воспроизводства населения. Этот коэффициент нужно увеличивать как минимум до 2,1%;

- Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%;

- Создана программа, инструменты совершенствуются: уникальное российское изобретение - материнский капитал, семейная ипотека сохраняется. Но мер поддержки все равно недостаточно;

- Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки;

- В стране низкая безработица, необходимо увеличивать производительность труда;

- Необходимо ужесточать требования к иностранцам, которые находятся на нашей территории. Нужно готовить потенциальных мигрантов, в том числе посредством русских школ в их странах, знакомить их с российскими законами;

- Возможно, будет создано отдельное ведомство по мигрантам;

- Россия заинтересована в привлечении соотечественников, которые чаще всего являются высококвалифицированными специалистами;

- Не должно быть лимитов для семейной ипотеки; по сельской ипотеке также не должно быть лимитов.

О разном:

- Объемы хищений у россиян путем получения кредитов зашкаливают, но колл-центры на Украине, где работают мошенники, - это не цели для военных РФ. Знакомым президента РФ тоже поступают звонки от мошенников, но они кладут трубку;

- Планируем построить хорошую кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ;

- Касаемо замедления YouTube - Google сам создал себе проблемы, на их стороне больше вопросов по поводу замедления, они должны соблюдать законы РФ. Если YouTube изменит способы ведения деятельности в Pоссии, то у них не будет проблем, если нет - его место займут, как и в случае с Google.

- Из ушедших мировых лидеров Путин хотел бы пообщаться с Гельмутом Колем, Жаком Шираком и Сильвио Берлускони. Но в целом Путин хотел бы чаще встречаться с друзьями;

- Говоря о предсказаниях Владимира Жириновского, Путин подчеркнул, что Жириновский не был предсказателем, но был эрудированным экспертом, и поэтому его прогнозы, основанные на подготовке и знаниях, сбывались.