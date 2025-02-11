Новак заявил, что экономика России проходит период "управляемого охлаждения"

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская экономика находится в фазе "управляемого охлаждения" в поисках баланса динамики ключевых индикаторов: темпы кредитования и роста ВВП замедляются, параллельно происходит торможение инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации.

"Сейчас мы находимся в периоде, так сказать, управляемого охлаждения экономики в поисках баланса между задачей сдерживания инфляции и обеспечения экономического роста. Темпы роста ВВП в IV квартале были ниже, чем в начале года, то есть происходит замедление, и замедляются в основном отрасли, ориентированные на внутренний спрос гражданский, и на экспорт. Проводится жесткая денежно-кредитная политика для обеспечения снижения инфляции, ужесточилось макропруденциальное регулирование ЦБ РФ, соответственно, мы наблюдаем также постепенное замедление темпов потребительского, ипотечного и корпоративного кредитования", - заявил Новак.

"Важно сегодня в рамках проводимой жесткой ДКП и экономической политики обеспечить такой баланс между темпами роста экономики и задачами, связанными со снижением инфляции", - сказал вице-премьер.

По его словам, в последние недели темпы инфляции уже "несколько замедлились" - с 0,22-0,25% до 0,16%. "Меры, которые принимаются, обеспечивают сдерживающее влияние на инфляцию", - резюмировал он.

Новак напомнил, что рост ВВП, по оценке Росстата, в 2024 году составил 4,1% после также 4,1% в 2023 году (Росстат повысил оценку за 2023 год с 3,6%).

По его словам, ВВП в номинальном выражении вырос с 2020 года в два раза и в 2024 году составил 200 трлн рублей против 107 трлн рублей в 2020 году.

"Мы планируем к 2030 году выйти на уровень ВВП порядка 300 трлн рублей, то есть утроить показатель к 2020 году", - заявил вице-премьер.

Как сообщалось, на 2025 год прогноз Банка России по росту ВВП равен 0,5-1,5% (ЦБ представит свой обновленный среднесрочный прогноз 14 февраля). Новак в конце декабря заявлял, что правительство ожидает рост в 2025 году на 2,0-2,5%. Аналитики, опрошенные в конце декабря "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,5%.