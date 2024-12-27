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Двенадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия аэропорта Сочи

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщает пресс-служба аэропорта в пятницу.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 04:50 мск, 27 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. По состоянию на 09:00 мск, экипажами 12 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Махачкала)", - говорится в сообщении.

Также задерживается вылет рейсов в Дубай, Москву, Новый Уренгой, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Анталью, Бахрейн, Ереван, Ижевск.

"С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Работает оперативный штаб", - отмечается в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропорта Сочи.

Росавиация Сочи
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