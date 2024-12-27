Введены временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Казани

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в пятницу, 27 декабря, около 5:00 по московскому времени, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи, сообщает Росавиация в пятницу.

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - подчеркивается в сообщении.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ограничена работа международного аэропорта Казани.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 6:00 мск введены на работу аэропорта "Казань". (Аэропорт - ИФ) временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - сообщила пресс-служба Росавиации.

Причины ограничений не уточняются.