Ограничения на работу аэропорта Сочи сняты

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сообщает Росавиация в пятницу.

"В аэропорту Сочи с 09:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в аэропорту Сочи с 5:00 по московскому времени пятницы вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов. 12 воздушных судов были отправлены на запасные аэродромы.