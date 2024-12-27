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Глава МИД Ирана выступает против иностранного вмешательства в дела Сирии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время визита в КНР заявил о недопустимости внешнего вмешательства в определение будущего Сирии.

"Иран считает, что решение о будущем Сирии - это исключительная прерогатива ее народа (...) без деструктивного вмешательства извне или навязывания иностранной воли", - приводит "Аль-Арабийя" слова министра.

Он подчеркнул, что Иран уважает единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии.

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Иран и КНР поддерживали ранее администрацию президента Сирии Башара Асада, напоминает телеканал.

В воскресном телевизионном выступлении руководитель Исламской Р=республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал сирийскую молодежь "с твердой решимостью выступить против тех, кто организовал нестабильность в стране". Позднее, в минувший вторник, новый министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани во вторник призвал Иран уважать волю сирийского народа и суверенитет страны.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Иран Сирия
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