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WSJ узнала, что Иран вывел основную часть своих сил из Сирии после бегства Асада

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Основная часть проиранских вооруженных формирований покинула Сирию после того, как власть в Дамаске перешла к вооруженной сирийской оппозиции, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам американских, европейских и арабских официальных лиц, иранские силы по большей части ушли из Сирии после краха в декабре режима сирийского президента Башара Асада", - информирует издание.

Как заявляют официальные лица западных и арабских стран, в момент захвата власти оппозицией в Дамаске тысячи проиранских бойцов все еще находились в Сирии, в основном на востоке страны, некоторые также в Дамаске. Затем их главные силы, в том числе офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), перебрались в иракский приграничный город Эль-Каим. Некоторые иранцы, находившиеся в Дамаске, вылетели в Тегеран, а бойцы движения "Хезболла" отошли в Ливан.

Западные дипломаты отмечали, что при отступлении иранские военные и союзники оставили в Сирии значительное количество оружия и военного оборудования. Позднее его либо уничтожил Израиль, либо оно попало в руки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая группировка, запрещенная в России) и других группировок.

В минувший понедельник помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф подтвердила эту информацию. Она добавила, что Сирия теперь - "враждебная территория" для Ирана. Однако в МИД Ирака, иракском посольстве в Вашингтоне и постпредстве Ирана при ООН эти сведения комментировать не стали.

В декабре лидер ХТШ и глава новой сирийской администрации Ахмад аш-Шараа заявлял, что уход проиранских сил и сведение на нет влияние Тегерана в Сирии "откатило региональный проект Ирана на 40 лет назад", и в то же время послужило региональным интересам.

WSJ отмечает, что Сирия играла большую роль в политике Ирана: так, Тегеран мог перевозить через ее территорию оружие и бойцов для "Хезболлы" в Ливане, размещать свои силы поблизости от Израиля.

Однако, уточняет газета, американские власти полагают, что Иран постарается воссоздать этот сухопутный коридор, однако в близкой перспективе этот проект кажется маловероятным. Один неназванный представитель властей выразил мнение, что ХТШ вряд ли позволит КСИР восстановить присутствие в Сирии из-за того, что КСИР многие годы поддерживал Асада.

В то же время в Вашингтоне обеспокоены тем, что Иран может реализовывать более долгосрочные планы, задействовав старые сети влияния в Сирии и пользуясь нестабильностью в стране, добавляет издание.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 декабря 2024 года – 07 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Иран КСИР Сирия Башар Асад
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