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Новый глава МИД Сирии призвал Тегеран не сеять хаос в стране

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани во вторник призвал Иран уважать волю сирийского народа и суверенитет страны.

"Иран должен уважать волю сирийского народа, суверенитет и территориальную целостность страны", - написал аш-Шибани в социальных сетях.

Глава МИД также заявил, что предостерегает Иран от распространения хаоса в Сирии и призывает к ответственности за недавние высказывания.

Сообщение аш-Шибани - ответ руководителю Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи, который в воскресном телевизионном выступлении призвал сирийскую молодежь "с твердой решимостью выступить против тех, кто организовал нестабильность в стране".

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

В минувшую субботу временное правительство Сирии назначило аш-Шибани министром иностранных дел.

Хроника 08 – 25 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Али Хаменеи Дамаск Тегеран Сирия Асаад Хасан аш-Шибани
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