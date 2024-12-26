Володин представит Россию на инаугурации Мадуро

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро представит председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщили в МИД РФ.

"По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоится 10 января 2025 года в Каракасе, будет представлять председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации В.В.Володин", - сообщили журналистам в МИД России.